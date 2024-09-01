Футболисты "Оренбурга" и "Динамо" сыграли вничью в матче седьмого тура РПЛ

Футболисты "Оренбурга" со счетом 2:2 сыграли вничью с московским "Динамо" в матче седьмого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Оренбурге.

В составе "Оренбурга" голы забили Саид Сахархизан (20-я минута) и Матиас Перес (90+5). У гостей на 72-й минуте пенальти реализовал марокканский нападающий "Динамо" Эль-Мехди Маухуб, забивший дебютный мяч в РПЛ. На 64-й минуте Перес отправил мяч в собственные ворота.

"Оренбург" продлил серию без побед во всех турнирах до девяти матчей. Команда потерпела шесть поражений и трижды сыграла вничью.

"Динамо" занимает 5-е место, подопечные Марцела Лички набрали 13 очков. "Оренбург" идет 11-м с 6 очками. В следующем туре "Оренбург" примет московский "Локомотив" 14 сентября, "Динамо" на следующий день дома сыграет с грозненским "Ахматом".