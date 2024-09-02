Реал Мадрид — Бетис — 2:0, обзор матча чемпионата Испании по футболу, 1 сентября 2024 года, дубль Килиана Мбаппе

Мадридский клуб дома вымучил победу над «Бетисом».

«Реал» подошёл к игре 4-го тура Примеры в напряжённой обстановке. Команда за три матча дважды потеряла очки. При этом основной конкурент уже добился четырёх побед подряд, а в своём последнем матче «Барселона» просто надругалась над соперником, забив ему семь мячей и ещё трижды попав в штангу.

У «Реала» стабильно выходит тройка нападающих Винисиус – Мбаппе – Родриго, а вот атакующий полузащитник в основе каждый раз меняется. То Джуд Беллингем, то Арда Гюлер, то Лука Модрич, а теперь и вовсе Дани Себальос. Если что, англичанин выбыл из-за травмы, а восстановление займёт ещё несколько недель.

Первый тайм у «Реала» получился крайне вязким. Нельзя сказать, что команда Мануэля Пеллегрини ушла в глухую оборону. У хозяев временами получались контратаки на пространстве, но гости успевали добежать и накрыть. «Бетис» оборонялся настолько самоотверженно, что один из ударов Федерико Вальверде (на 36-й минуте) блокировали сразу три соперника.

Вообще, нахождение «Бетиса» в зоне вылета не должно вводить в заблуждение. Севильская команда последние четыре года выходит в еврокубки. А в этом сезоне до матча на «Бернабеу» не проигрывала. У «Бетиса» лишь два очка в таблице, в том числе потому, что клуб вынужденно перенёс домашний матч с «Хетафе» (как раз чтобы сыграть в еврокубке – Лиге конференций).

В первом тайме хозяева владели мячом в полтора раза больше соперника, но брака в передачах было много с обеих сторон. В одном из эпизодов игроки «Реала» в спокойной ситуации без давления отдали две неточные передачи за 20 секунд. В этот момент казалось, что команде не хватает Тони Крооса. Он, кстати, покинул «Реал» именно после домашнего матча с «Бетисом».

Во втором тайме «Реал» стал создавать больше моментов. Винисиус зарядил в штангу, а ещё дважды хозяева претендовали на пенальти. Сначала мяч угодил в опущенную руку защитника, а затем Винисиусу попали по ноге, но судья посчитал, что касание было минимальным. Было видно, что игроки «Реала» заведены. Единственные две жёлтые карточки в матче получили Винисиус и Дани Карвахаль за споры с судьёй. Ну а дальше случилось то, чего все так долго ждали.

Мбаппе наконец забил в Ла Лиге! 25-й удар в турнире позволил французу отметиться дебютным голом. Правда, отмечать в этой атаке нужно в первую очередь Вальверде, который выдал гениальную проникающую передачу – в одно касание пяткой. После такого ассиста Килиан был обязан забивать. И на этот раз он не промахнулся.

И практически сразу нападающий забил снова. На этот раз Винисиус открылся на грани офсайда и был сбит вратарём «Бетиса». Изначально пенальти не назначили, потому что боковой судья увидел «вне игры». Однако VAR вмешался и исправил ситуацию. Ближе к концу матча Карло Анчелотти убрал Мбаппе с поля и выпустил Модрича, чтобы взять игру под контроль. Так плюс-минус и вышло, если не считать выход «Бетиса» четыре в два, который гости не реализовали.

Главный хайлайт в концовке матча – Винисиус пять раз почеканил мяч на ходу, а затем сразу же отдал пас между ног соперника. Похоже, «Реал» вернулся. Пускай и пришлось помучиться в первом тайме.