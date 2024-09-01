Карпин остался доволен игрой Одоевского в матче РПЛ с «Факелом»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин остался доволен игрой голкипера Даниила Одоевского в матче седьмого тура МИР РПЛ с «Факелом».

© ФК «Ростов»

Встреча прошла в Ростове‑на‑Дону и завершилась со счетом 4:1.

— Была ли необходимость проводить беседу с футболистами из‑за возможной недооценки соперника перед матчем?

— Нет. Если бы до этого обыграли «Рубин» и «Локомотив», то возможно. В нынешних условиях — нет.

— Первые двадцать минут были не особо активны. Присматривались к сопернику?

— Медленно двигали мяч и думали. Было много пауз со стороны «Факела».

— Не было тревоги, когда стал счет 2:1? Гол «Факела» не вытекал из логики игры.

— Не успели даже появиться. Непонятный пенальти. Для меня точно — VAR смотрит, не смотрит. Быстро забили и не успели даже напрячься.

— Можно ли сказать, что Одоевский хорошо сыграл?

— Можно. Если бы еще пенальти взял. Моментов много не помню, но сыграл уверенно, — передает слова Карпина корреспондент «Матч ТВ».

«Ростов» набрал 11 очков и поднялся на седьмое место в турнирной таблице. «Факел» идет на последней, 16‑й строчке, на счету воронежцев 4 очка.

В следующем туре «Факел» примет нижегородский «ПАРИ НН», ростовчане на выезде сыграют с «Краснодаром», обе игры состоятся 14 сентября.

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