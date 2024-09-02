Голкипер «Оренбурга» Москвичёв повторил достижение 15-летней давности

Голкипер «Оренбурга» Богдан Москвичёв отразил пенальти в матче 7-го тура РПЛ с московским «Динамо» (2:2).Таким образом, Москвичёв стал самым молодым вратарем за последние 15 лет, отразившим два пенальти подряд.

© РИА Новости

До этого Москвичёв отразил пенальти в игре 5-го тура чемпионата России с «Ростовом» (2:3), парировав удар полузащитника Роналдо.

Москвичёв является игроком «Зенита»-2, за «Оренбург» футболист выступает на правах аренды.

На данный момент «Оренбург» имеет в своём активе шесть очков. Подопечные Деограсии располагаются на 12-й строчке турнирной таблицы РПЛ. «Динамо» с 13 очками идёт шестым. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет санкт-петербургский «Зенит», который набрал 17 очков после семи матчей.