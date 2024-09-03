Президент «Барселоны» высказался о Роберте Левандовском

Президент каталонской «Барселоны» Жоан Лапорта высказался о нападающем сине-гранатовых Роберте Левандовском.

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«Я вижу, что Левандовски более мотивирован, чем когда-либо. Ему нужен был этот новый драйв. Он преданный клубу игрок», — приводит слова Лапорты пресс-служба «Барселоны» в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, в матче 4-го тура Ла Лиги «Барселона» разгромила «Вальядолид». Игра прошла на стадионе «Олимпико» в Барселоне (Испания). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Исидро Диасом де Мерой Эскудеросом. Игра закончилась разгромной победой «Барселоны» — 7:0. По состоянию на сегодняшний день «Барселона» располагается на первом месте турнирной таблицы Ла Лиги, заработав 12 очков. 36-летний Левандовски в нынешнем сезоне забил четыре гола в четырёх матчах внутреннего первенства.