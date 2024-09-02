Эрик тен Хаг установил антирекорд «МЮ» всех времен

Вчера, 1 сентября, состоялся матч 3-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль». Игра прошла на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. «Ливерпуль» разгромил соперника со счётом 3:0. Из-за этого поражения рулевой «МЮ» Эрик тен Хаг вписал своё имя в список антирекордов клуба среди тренеров.

Это второе поражение для «МЮ» в трёх стартовых турах английской Премьер-лиги. Два из трёх стартовых тура чемпионата «МЮ» под руководством тен Хага также проиграл в сезоне-2022/2023. Тогда они уступили «Брайтону» и «Брентфорду». Таким образом, Эрик тен Хагстал первым тренером «МЮ» в истории, который проиграл два из трёх стартовых туров АПЛ дважды.

Отметим, в текущем сезоне «МЮ» также уступил «Брайтону» (1:2). Это был второй тур АПЛ. Также в активе «МЮ» победа над «Фулхэмом» (1:0).