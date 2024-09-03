Мбаппе объяснил свое скромное поведение в «Реале»

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе заявил, что в мадридском «Реале» ведет себя естественно, передает Marca.

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«Я веду себя естественно. Скромность ли это? Не знаю, со стороны виднее. Я пришел с желанием помочь команде. Пытаюсь ближе познакомиться с моими партнерами», — сказал Мбаппе.

1 сентября «Реал» со счетом 2:0 обыграл «Бетис», оба гола в матче оформил Мбаппе. Для него это первые забитые мячи в чемпионате Испании, до этого он не мог отличиться на протяжении трех матчей.

Официально о подписании контракта между Мбаппе и «Реалом» было объявлено 3 июня. Нападающий пополнил состав мадридского клуба в статусе свободного агента. До этого форвард выступал за «ПСЖ», в составе которого играл с 2017 года. Форвард впервые выиграл еврокубковый турнир.

В составе «Реала» Мбаппе уже стал победителем Суперкубка УЕФА. «Реал» обыграл в Суперкубке итальянскую «Аталанту» со счетом 2:0. Мбаппе, который дебютировал за клуб, забил второй мяч своей команды. Он отличился на 68-й минуте поединка, ему ассистировал Джуд Беллингем.