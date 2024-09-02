В «Ахмате» обсуждают кандидатуру Игнашевича на пост главного тренера

Руководство «Ахмата» рассматривает Сергея Игнашевича на пост главного тренера команды после отставки Магомеда Адиева. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. При этом Игнашевич не является основным кандидатом.

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Накануне «Ахмат» уволил Адиева с поста главного тренера. СМИ связывали грозненцев с Сергеем Ташуевым, который ранее уже работал в клубе. О нахождении Игнашевича в списке тренерских кандидатур «Ахмата» ранее сообщал Sport24.

Напомним, последнем местом работы Сергея Игнашевича была «Балтика», в которой он работал с октября 2021 года. Этим летом он принял решение покинуть калининградскую команду. По итогам минувшего сезона Российской Премьер-Лиги «Балтика» с 26 набранными очками заняла предпоследнее, 15-е место в итоговой турнирной таблице и вылетела в Мелбет Первую лигу.