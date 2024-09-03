Жена Соболева обратилась к главе «Газпрома» со словами благодарности

Елена Соболева, супруга новичка «Зенита» Александра Соболева, обратилась к главе «Газпрома» Алексею Миллеру. Жена футболиста поблагодарила его за помощь в зачислении сына Соболева в элитную школу Санкт-Петербурга, информирует телеграм-канал «Мутко Против».

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«Спасибо Алексею Борисовичу Миллеру за возможность учиться в лучшей школе страны!» — написала Елена Соболева в соцсетях, прикрепив фотографию с сыном с 1 сентября.

Напомним, несколькими неделями ранее сын Соболева оказался без присмотра отца во время прямого эфира на платформе Twitch. Мальчик прямо на стриме называл «Зенит» «позором российского футбола» и «бомжами». После этого аккаунт Соболева на платформе Twitch был удалён за то, что трансляцию вёл несовершеннолетний ребёнок. Позже Александр перешёл из «Спартака» в «Зенит».