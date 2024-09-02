Смородская: "Есть вера в «Локомотив»"

«Локомотив» в этом сезоне заставляет поверить в команду, однако сложно сказать, как долго он сможет находиться в группе лидеров турнирной таблицы, заявила «Матч ТВ» бывший президент московского клуба Ольга Смородская.

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В воскресенье дома «Локомотив» уступил «Краснодару» со счетом 0:3 в рамках седьмого тура МИР РПЛ. Столичная команда с 15 очками занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России.

— Слишком крупный счет, но я всегда говорила: пусть «Локомотив» на первом месте, но это только начало. Будут и взлеты, и падения. Так что не надо сильно расстраиваться после поражения от «Краснодара». Еще все наладится. Есть вера в «Локомотив», но не знаю, насколько в длинную железнодорожники смогут удерживаться вверху таблицы. Хотя бы в тройке. Посмотрим, — сказала Смородская «Матч ТВ».

В ближайшем туре «Локомотив» 14 сентября сыграет в гостях с «Оренбургом».