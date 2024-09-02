«Локомотив» ведет переговоры об аренде защитника Тальби

Московский «Локомотив» ведёт переговоры об аренде защитника французского «Лорьяна» Монтассара Тальби, ранее выступавшего за казанский «Рубин». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

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26-летний Тальби выступает за «Лорьян» с лета 2022 года. За это время тунисец успел принять участие в 69 матчах клуба, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи. Действующее соглашение игрока с французской командой рассчитано до лета 2027 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Монтассара в € 7 млн.

По итогам семи сыгранных туров «Локомотив» располагается на третьей строчке турнирной таблицы РПЛ с 15 очками. «Краснодар» занимает второе место. Подопечные Мурада Мусаева также имеют в своём активе 15 очков. Турнирную таблицу возглавляет санкт-петербургский «Зенит», набравший 17 очков.