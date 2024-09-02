Молодых звезд «Локомотива» раскритиковали после разгрома от «Краснодара»

Бывший нападающий московского «Локомотива», краснодарского «Динамо» и сборной России Олег Терехин заявил, что молодые игроки «Локомотива» серьезно уступают в уровне иностранным футболистам «Краснодара» после поражения «железнодорожников» на своем поле со счетом 0:3. Слова Терехина приводит Legalbet.

«Случились ошибки голкипера, и на этом игра закончилась (в воротах «Локомотива» стоял Илья Лантратов, который в случае с первым пропущенным голом выбил мяч на ногу соперника, а затем нарушил правила и подарил «Краснодару» пенальти, с которого «быки» забили второй мяч. — «Газета.Ru»). При счете 0:2 уже пошел другой футбол. Если бы у «Локомотива» были деньги, то они бы не отказались от таких легионеров, которые есть у «Краснодара» (за черно-зеленых забили бразилец Виктор Са, армянин Эдуард Сперцян и колумбиец Джон Кордоба. — «Газета.Ru»). Значит, у «Локомотива» не хватает средств на легионеров, поэтому и играют молодые. Но они еще сырые, поэтому будут проваливаться, не будут выдерживать», — сказал Терехин.

Бывший нападающий выразил уверенность, что «Локомотив» купил бы иностранных футболистов, если бы располагал достаточными средствами. При этом Терехин отметил, что молодые игроки «железнодорожников» еще будут прогрессировать и со временем смогут компенсировать отсутствие легионеров.

В стартовом составе на матч против «Краснодара» у «Локомотива» вышел только один легионер — французский защитник Жерзино Ньямси.

По итогам семи туров чемпионата России «Краснодар» идет на втором месте в таблице с 15 очками, уступая только петербургскому «Зениту» (17).

«Локомотив» тоже набрал 15 очков, но проиграл «Краснодару» по дополнительным показателям и идет на третьей строчке.