Переговоры о переходе Севикяна в «Локомотив» продолжаются, сообщил отец футболиста

Переговоры о переходе полузащитника венгерского «Ференцвароша» Эдгара Севикяна на правах аренды в московский «Локомотив» на данный момент продолжаются, сообщил «Матч ТВ» отец армянского футболиста Мартирос Севикян.

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Ранее «Чемпионат» сообщил, что «Локомотив» договорился с «Ференцварошем» о переходе 23‑летнего Севикяна на правах аренды. Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных подтвердил «Матч ТВ» факт переговоров по игроку.

— Появилась информация, что «Локомотив» договорился об аренде Эдгара из «Ференцвароша». Насколько это соответствует действительности?

— Все еще в процессе, — сказал Севикян‑старший «Матч ТВ».

Севикян в первой половине прошлого сезона выступал за российский «ПАРИ НН» (24 матча, 7 голов), а в январе перешел в венгерский «Ференцварош» (17 матчей, 2 гола).