Карпин - о Соболеве после перехода в "Зенит": возможно, будет в сборной

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин дал оценку трансферу нападающего Александра Соболева из московского "Спартака" в петербургский "Зенит".

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"Хорошо, что определился с командой, так скажем. Говорят, что скоро начнет тренироваться. Для начала. Будет хорошо тренироваться — тогда, возможно, будет играть. Будет хорошо играть — возможно, будет в сборной. Как я могу еще оценивать?", — сказал Карпин на брифинге сборной России.

"Зенит" 30 августа объявил о подписании 3-летнего контракта с нападающим Александром Соболевым, который последние 4,5 года выступал в составе "Спартака". По информации СМИ, петербургский клуб заплатил за переход 27-летнего форварда 10 млн евро.

В составе сборной России Александр Соболев провёл 15 матчей, забил 6 голов и отметился 3 результативными передачами. Его дебют в составе национальной команды состоялся 8 октября 2020 года в товарищеском матче со сборной Швеции. Последний раз футболист за сборную России играл 20 ноября 2023 года, когда вышел на замену в матче со сборной Кубы.