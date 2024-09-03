Футболист «Краснодара» Кастаньо заявил, что в клубе мечтают выиграть РПЛ

Колумбийский полузащитник «Краснодара» Кевин Кастаньо заявил, что в клубе мечтают выиграть Российскую премьер-лигу (РПЛ), передает «Чемпионат».

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«Наша мечта — стать чемпионами. Конечно, с «Зенитом» возможно бороться. Мы знаем, что они на первых позициях, но мы работаем», — сказал Кастиньо.

В прошлом туре чемпионата России «Краснодар» обыграл московский «Локомотив». Встреча, которая прошла в Москве, завершилась со счетом 3:0.

На пятой минуте встречи счет открыл Виктор Са, в конце первого тайма Эдуард Сперцян ударом с пенальти удвоил преимущество гостей. Джон Кордоба в середине второго тайма установил окончательный счет матча.

В турнирной таблице чемпионата России петербургский «Зенит» занимает первое место, набрав 17 очков. «Краснодар» занимает вторую строчку, набрав 15 баллов. Замыкает тройку сильнейших «Локомотив», уступая «Краснодару» по дополнительным показателям.