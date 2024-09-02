Российский футбольный союз (РФС) сообщил, что при крушении вертолета Ми-8 на Камчатке погиб финансовый директор организации Арсений Замятин.

Как заявил президент союза Александр Дюков, РФС возьмет на себя организацию похорон Замятина, а также окажет финансовую поддержку его родственникам. Кроме того, Дюков выразил им слова соболезнования.

«Российский футбольный союз скорбит вместе с семьями погибших в этой трагедии. Я запомню Арсения как большого профессионала, который любил футбол и стремился сделать его лучше. РФС окажет финансовую поддержку семье Арсения и возьмет на себя расходы на организацию похорон», — сказано в его сообщении.

Ранее на Камчатке потерпел крушение вертолет Ми-8. На его борту находилось 22 человека, все они погибли.