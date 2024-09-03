Аршавин и Кержаков сыграют за «Кайрат» против «Зенита»

Андрей Аршавин, Анатолий Тимощук и Александр Кержаков сыграют по одному тайму за «Кайрат» и «Зенит» в товарищеском матче в честь 70-летия алматинского клуба, сообщает Meta-ratings.kz.

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Эта игра будет носить выставочный характер. Она состоится 8 сентября на Центральном стадионе Алматы.

Аршавин выступал за «Кайрат» в 2016-2018 годах, а Тимощук – в 2015-2016. Покинув желт-черных, оба завершили свою профессиональную карьеру. Сейчас они работают в «Зените». Аршавин – замгендиректора по спортивному развитию, Тимощук – помощник главного тренера Сергея Семака.

Кержаков – лучший бомбардир в истории «Зенита». 29 мая он возглавил «Кайрат». Желто-черные лидируют в чемпионате Казахстана за 6 туров до финиша.