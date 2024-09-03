Юрий Горшков подвёл итоги своего первого месяца в «Зените»

Крайний защитник «Зенита» Юрий Горшков подвёл итоги своего первого месяца в клубе из Санкт-Петербурга.

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«Месяц в «Зените». Много матчей, переездов, знакомств с прекрасным городом и его болельщиками. Благодарен всем, кто встречается на моём пути и здорово поддерживает! Эту паузу на сборные проведу на базе и в тренажёрном зале, чтобы восстановиться к возобновлению сезона», — написал Горшков на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

24 июня «Зенит» объявил о переходе защитника Юрия Горшкова из самарских «Крыльев Советов». Соглашение с футболистом действует по схеме «3+1». В нынешнем сезоне 25-летний футболист провёл девять матчей в составе сине-бело-голубых, в которых не сумел отметиться результативными действиями.