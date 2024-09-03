Луис Суарес объявил о завершении карьеры в сборной

Нападающий Луис Суарес объявил о завершении карьеры в национальной команде Уругвая. Говоря об этом, футболист не смог сдержать слёз.

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Суарес выступал за сборную Уругвая с 2007 года. За это время футболист провёл за национальную команду 142 матча, в которых забил 69 голов, и является лучшим бомбардиров в истории сборной. В составе сборной Уругвая футболист стал обладателем Кубка Америки 2011 года.

На Кубке Америки — 2024 Суарес вместе со сборной Уругвая дошёл до полуфинала турнира, где проиграл национальной команде Колумбии (0:1). В матче за третье место сборная Уругвая обыграла национальную команду Канады (2:2, 4:3 пен.). На турнире Суарес принял участие в четырёх матчах, в которых записал в свой актив один гол.