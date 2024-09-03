«Бенфика» подписала контракт с полузащитником сборной Турции

«Бенфика» приобрела у «Галатасарая» полузащитника сборной Турции Керема Актюркоглу, сообщает пресс‑служба лиссабонской команды.

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По данным Transfermarkt, «Бенфика» заплатила за Актюркоглу 11 миллионов евро. Контракт с полузащитником рассчитан на пять лет.

Актюркоглу выступал за «Галатасарай» с 2020 года. В минувшем сезоне он провел 54 матча, забил 15 мячей и сделал девять голевых передач.

Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро. Ранее сообщалось об интересе к Актюркоглу со стороны московского «Спартака».