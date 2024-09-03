Тренер ярославского «Шинника» раскритиковал игру ЦСКА

Главный тренер ярославского "Шинника" Дмитрий Черышев поделился своим мнением о последних результатах московского ЦСКА.

© Rusfootball

"Мне жалко, что сегодня происходит с ЦСКА. Команда всегда боролась за чемпионство и всегда была в верхней части турнирной таблицы. Не по себе смотреть на ЦСКА в середине таблицы, ведь у ЦСКА есть потенциал и хороший болельщик, но чего-то команде постоянно не хватает. Но всё равно придёт время, и ЦСКА покажет зубы, будет бороться за чемпионство", - приводит слова Черышева Mmetaratings.

В текущем сезоне московский ЦСКА в Российской Премьер-Лиги после 7-го тура с 13 очками занимает пятое место в турнирной таблице, а Кубке России после 3-го тура группового этапа Пути РПЛ с 5 очками занимает второе место в группе С.

В последний раз ЦСКА был чемпионом России в сезоне-2015/16. С тех пор "армейцы" трижды заканчивали сезон в призовой тройке: второе место в сезонах 2016/17, 2017/18 и 2022/23. В последний раз ЦСКА стал обладателем Кубка России в сезоне-2022/23.