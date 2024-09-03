Джейдон Санчо назвал свою цель в «Челси»

24-летний крайний нападающий «Челси» Джейдон Санчо рассказал, чего хочет добиться в лондонском клубе.

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«Я хочу забивать голы и отдавать голевые передачи. Я опытный игрок и хочу привнести азарт на «Стэмфорд Бридж». Надеюсь, у меня всё получится», — приводит слова Санчо пресс-служба «Челси» на официальном сайте клуба.

В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги 24-летний нападающий не был включён в заявку «Манчестер Юнайтед» ни на один из двух стартовых матчей. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн. Ранее вингер выступал за молодёжную команду «Манчестер Сити» и дортмундскую «Боруссию». «Челси» после трёх туров АПЛ набрал четыре очка и занимает 11-е место в турнирной таблице.