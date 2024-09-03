Роналду высказался о возможном уходе из сборной Португалии

Форвард «Аль‑Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду заявил, что у него нет мыслей об уходе из национальной команды.

© Матч ТВ

39‑летний португалец попал в заявку на матчи Лиги наций против сборных Хорватии и Шотландии. Игры состоятся 5 и 8 сентября соответственно.

— После ЕВРО‑2024 вам не приходило в голову покинуть национальную команду?

— Это все слухи из прессы. Мне и в голову не приходило, что моя карьера в сборной подошла к концу. Как раз наоборот: это придало мне еще больше мотивации продолжать, если честно.

— Какова мотивация для того, чтобы играть за сборную после победы на чемпионате Европы? Победа на чемпионате мира?

— Мотивация заключается в том, чтобы играть за сборную и выиграть Лигу наций. Это наше следующее соревнование, поэтому мы хотим подготовиться наилучшим образом, чтобы выиграть этот турнир, который мы уже выиграли однажды и хотим это повторить — вот наша мотивация.

— Готовы ли вы продолжать выступать за сборную, даже если однажды вы перестанете играть в стартовом составе?

— До конца карьеры я всегда буду думать, что буду в стартовом составе. А если серьезно, везде, где есть профессиональная этика, я всегда буду уважать решения тренеров.

Я чувствую в данный момент, и слова тренера это подтверждают, что продолжаю приносить пользу команде. И я буду первым, кто примет верное решение, если этого не произойдет. Но когда я уйду, я уйду с чистой совестью, потому что я знаю, кто я, что я могу сделать, что я делаю и что я буду продолжать делать, — приводит слова Роналду A Bola.