Глава совета директоров «Локомотива» оценил крупное поражение от «Краснодара»

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных заявил «Матч ТВ», что в матче с «Краснодаром» произошло «определенное несчастье», тем не менее не мешающее клубу следовать выбранной ранее стратегии.

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В воскресенье «Локомотив» дома проиграл «Краснодару» в рамках седьмого тура МИР РПЛ — 0:3. «Локомотив» находится на третьем месте в турнирной таблице, набрав 15 очков.

— Да, с «Краснодаром» произошло определенное несчастье. Но я бы призывал не концентрироваться на результате отдельно взятой игры. В «Локомотиве» сейчас достаточно молодая команда, которой свойственна нестабильность. При этом клуб продолжает следовать своей стратегии, и неудачный результат в отдельно взятом матче это не изменит. Знаете, в нынешнем сезоне мы завели новую традицию: после каждой домашней игры на стадионе проходит командный ужин, на него собираются семьи, друзья, близкие футболистов. К сожалению, я не смог данную традицию поддержать в день матча с «Краснодаром» из‑за занятости во Владивостоке на ВЭФ. Обычно там проходит некий разговор накоротке с ребятами. И мы ориентируем команду на то, чтобы давать бой в каждой отдельно взятой игре и постоянно находиться в топе РПЛ. На сегодняшний день, если исходить из турнирной таблицы, «Локомотив» с этой задачей справляется. Думаю, что несмотря на поражение от «Краснодара», команда продолжит это делать — идти от игры к игре и бороться за победу в каждой из них, — сказал Нагорных корреспонденту «Матч ТВ».

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