Российские футбольные клубы потратили $76,2 млн в летнее трансферное окно

Российские клубы в общей сложности потратили $76,2 млн на покупку футболистов в летнее трансферное окно. Об этом сообщила пресс-служба Международной федерации футбола.

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Российские клубы подписали 116 игроков, продали - 110. На продажах отечественные команды заработали $30,3 млн. Средний возраст футболистов, которые были задействованы в сделках, составил 24,2 года.

Всего в летнее трансферное окно было совершено 11 тыс. переходов с участием футболистов, что является рекордным показателем за все время ведения подобной статистики. За аналогичный период в 2023 году клубы осуществили 10 490 сделок. С учетом женского футбола данный показатель составил 12 125. В мужском футболе на покупку футболистов клубы потратили $6,46 млрд, в женском - $6,8 млн.

Первое место в основных показателях занимают клубы из Англии - сумма на трансферы ($1,69 млрд), заработок с проданных игроков ($1,25 млрд), трансферов на вход (526) и выход (523). Больше всего футболистов, помимо Англии, присоединились к командам из Бразилии (412), Португалии (394), Испании (374), Германии (345). Наибольшее число клубов, продавших футболистов летом, находятся в Бразилии (469), Испании (454), Португалии (444) и Франции (411).

В пятерке лидеров по общей сумме потраченных средств на приобретение футболистов находятся команды из Италии ($825 млн), Франции ($697 млн), Испании ($599 млн) и Германии ($572 млн). В топ-5 по сумме заработанных средств вошли клубы из Франции ($756 млн), Испании ($556 млн), Португалии ($495 млн) и Германии ($482 млн).

В феврале 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах из-за ситуации на Украине.