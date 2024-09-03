Очередная тренерская отставка Кержакова. У легенды «Зенита» хронические проблемы с руководителями клубов?

Александр Кержаков, похоже, так проникся легендарной песней Михаила Шуфутинского, что решил устроить себе 3 сентября «день прощания» с очередным клубом в своей тренерской карьере.

© Спорт день за днем

На этот раз недолго играла казахская музыка. Утром «Кайрат» объявил об уходе Кержакова с поста главного тренера. Примечательно, что это произошло за пять дней до товарищеского матча с родным для Александра «Зенитом».

Но дело вряд ли в приближающейся встрече с российским клубом. Да, еще в апреле прошлого года в интервью журналисту Нобелю Арустамяну Кержаков признался, что покинул Россию из-за нынешней обстановки вокруг, но не назвал это эмиграцией. Мало того, год спустя Александр допустил свое возвращение в Россию. А значит, с этим у экс-игрока проблем тоже нет.

Может, команда под его руководством плохо играет? И снова мимо! 12 матчей – шесть побед, три ничьи и три поражения. И после 18 туров Казахской Премьер-лиги «Кайрат» идет на первом месте (32 очка, хотя у идущего третьим «Ордабасы» 30 очков и две игры в запасе). А еще в июле Кержакова признали лучшим тренером месяца в чемпионате Казахстана. Так и не скажешь, что причина увольнения – в результатах.

По информации инсайдера Ивана Карпова, технически Кержакова не уволили – он ушел сам. И раз дело не в результатах, значит, произошел конфликт с руководством?

«Вчера утром я подал в отставку. Для меня это было непростое решение, потому что я хотел продолжать работать здесь. Мы добились очень серьёзного прогресса в игровом плане, показывали хорошие результаты. С нами впервые за долгое время «Кайрат» стал лидировать в турнирной таблице и за 6 туров до конца чемпионата имеет реальные шансы стать чемпионом. Но для меня, как для главного тренера, есть ситуации, которые я считаю недопустимыми и непозволительными в работе. Подробностями я делиться не буду, пусть они останутся внутри клуба. Команде и ребятам желаю побед и удачи», — так Кержаков объяснил «Чемпионату» свою отставку из «Кайрата».

Никогда такого не было, и вот опять... Очередные «недопустимые и непозволительные ситуации». Где-то мы это уже видели.

А, точно! Дело было на Кипре. Там Кержаков традиционно недолго (7 матчей; с февраля по апрель 2023 года) тренировал «Кармиотиссу», и после ухода оттуда рассказал историю про владельца клуба, который в перерыве последнего матча зашел в раздевалку и сделал замены вместо тренера.

А до этого ходили слухи про разногласия с гендиректором «Пари НН» Равилем Измайловым. Кержаков это опроверг, однако истинных причин ухода так и не назвал. Тайна, покрытая мраком?...

Боюсь, что за всеми этими историями действительно могут стоять проблемы коммуникации Кержакова с руководителями клубов. Либо же само руководство «мутит воду», и Александру банально не везет с ним. Либо все вместе. Другие причины сложно найти – особенно, когда мы видим, что с результатами «Кайрата» пока все было хорошо.

Еще в конце мая казалось, что «Кайрат» для Кержакова – отличный шанс заявить о себе, как о главном тренере. Показалось...

Очередное сомнительное увольнение делает тренерские перспективы Кержакова и без того еще более туманными. А может, это реально не его? И не стоит больше мучиться?

Увы, не всегда отличный футболист становится отличным тренером.