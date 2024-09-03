«Был разговор на повышенных тонах». Почему Кержаков не проработал в Казахстане и 100 дней

Александру по-прежнему очень не везёт.

«Кайрат» объявил об уходе Александра Кержакова с должности главного тренера через 97 дней после назначения. Клуб и специалист взаимно договорились о завершении сотрудничества, вместе с россиянином уходит его тренерский штаб. Финал действительно неожиданный, хотя бы потому, что «Кайрат» идёт на первом месте в чемпионате Казахстана и имеет неплохие шансы на чемпионство.

Как Кержаков работал в «Кайрате»

В мае 2024-го решение Александра возглавить клуб, с одной стороны, выглядело логичным. Руководство в последние годы редко меняло тренеров, приглашало каждого под долгосрочный проект, что, по сути, давало гарантии: даже в случае тяжёлого старта мы будем в тебя верить. С другой стороны, Кержаков принял «Кайрат» на третьем месте в чемпионате. После кризисного периода. А цель, поставленная руководством – чемпионство. Тем более в этом году клуб отмечает 70-летний юбилей, так что никаких других задач быть просто не могло. И даже не так важно, что состав команды по стоимости – шестой в лиге.

Кержаков неплохо начал: в первом же матче его команда забила четыре «Шахтёру», потом – минимальное поражение от «Тобола» и серия из шести матчей, в которых команда не уступала. Например, три очка с «Астаной» и выход в полуфинал Кубка лиги.

Но после наступил спад. Сначала «Кайрат» вылетел из Кубка лиги, проиграв в полуфинале «Женису». Соперник слабее по составу и вообще один из аутсайдеров чемпионата. Дальше – натужная победа над «Кызыл-Жаром», ничья с «Тоболом» и поражение от «Астаны». После чего Кержаков выступил с резкой критикой команды.

«Я не переходил бы на личности, но в некоторых эпизодах вся команда смотрелась инертно. Установки играть инертно никогда не было. Мы нацеливали футболистов на то, чтобы они владели больше мячом, учитывая сложный график соперника. К сожалению, допускали много брака, отдавали мяч. Тяжело сказать, когда мы будем допускать меньше ошибок. Всё зависит от уровня футболистов. На первый план выходит индивидуальное мастерство, которое часто нас подводило».

На следующий день Кержаков покинул свой пост.

В чём реальные причины ухода Кержакова?

Сам тренер в комментарии для «Чемпионата» дал довольно расплывчатую формулировку. Он говорит, что «хотел бы продолжать работать с командой» – значит, это скорее увольнение. С другой – о «недопустимых ситуациях», которые непозволительны в работе.

Вот полная цитата бывшего тренера.

«Вчера утром я подал в отставку. Для меня это было непростое решение, потому что я хотел продолжать работать здесь. Мы добились очень серьёзного прогресса в игровом плане, показывали хорошие результаты. С нами впервые за долгое время «Кайрат» стал возглавлять турнирную таблице и за шесть туров до конца чемпионата имеет реальные шансы стать чемпионом. Но для меня как для главного тренера есть ситуации, которые я считаю недопустимыми и непозволительными в работе. Подробностями я делиться не буду, пусть они останутся внутри клуба. Команде и ребятам желаю побед и удачи».

В кулуарах обсуждается несколько версий решения руководства расстаться с тренером.

Первая – поражение от «Астаны». Всё дело в том, что для «Кайрата» это по понятным причинам принципиальный соперник, который при этом за три дня до матча проводил ответную встречу квалификации Лиги конференций с «Бранном». Команда героически вышла в групповой этап, потратив много сил. У Кержакова было куда больше времени на подготовку, но этот матч он всё равно проиграл. После него у главного тренера, по словам источника, близкого к клубу, с руководством «был разговор на повышенных тонах», во время которого он заявил, что если оно считает правильным его уволить – пусть так и будет.

Вторая – недостаточный контакт с командой. Некоторые источники утверждают, что при Кержакове в «Кайрате» было разделение на группировки. Не все принимали методы работы тренера, а внутри случались конфликты. И Александр не мог на это повлиять.

Третья – самая странная. Якобы руководство и футболисты считали, что Кержаков в принципе недостаточно времени уделяет команде. Тренировки, со слов одного из источников, проводил его помощник Казаков, а сам Александр в это время якобы мог говорить по телефону.

Так или иначе, фиксируем: это третий клуб для Кержакова подряд, где он надолго не задержался: до этого была кипрская «Кармиотисса» (два месяца работы), потом сербский «Спартак» (пять месяцев) и теперь – «Кайрат» (чуть больше трёх). При этом последний он оставляет на первом месте в лиге.

Даже интересно, что дальше?