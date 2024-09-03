Названа причина ухода футболиста Митая из «Локомотива»

Лин Митай, отец албанского защитника Марио Митая, рассказал, почему футболист покинул московский «Локомотив». Его слова приводит Sport24.

«Марио — молодой игрок и хочет работать с более опытными партнерами. Мы считаем, что он получит эту возможность в Саудовской Аравии. Также в «Локомотиве» он получал мало игрового времени, это не помогает ему совершенствоваться», — заявил Митай-старший.

Митай стал игроком «Локомотива» летом 2022 года, подписав контракт на пять лет. Албанец родился в Греции и является воспитанником местного АЕКа, который и стал его первым профессиональным клубом. На счету Митая 16 матчей в составе сборной Албании.

Футболист сыграл во всех трех матчах группового этапа чемпионата Европы — 2024 в составе сборной Албании, выходя на поле с первых минут.

3 сентября стало известно о том, что «Локомотив» отдал 21-летнего Митая в аренду в саудовский «Аль-Иттихад» до конца сезона-2024/25 с правом выкупа.