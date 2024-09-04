Иван Обляков прокомментировал выступления ЦСКА на старте сезона
Полузащитник ЦСКА Иван Обляков оценил выступления московского клуба на старте сезона Российской Премьер-Лиги.
«Друзья, всем привет. Начало чемпионата позади, оно получилось непростым. Считаю, что могли провести его лучше. Но уверен — у нас всё впереди.
А также прошло шесть лет со дня моего дебюта. Время летит очень быстро. Спасибо всем, кто поддерживает и верит», — написал Обляков в своём телеграм-канале.
В нынешнем сезоне Обляков сыграл во всех турнирах в десяти матчах, в которых забил четыре гола и отдал три результативные передачи.
ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Москвичи набрали 13 очков по результатам семи игр.
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