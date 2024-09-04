Соболев рассказал, когда решил уйти из "Спартака"

Нападающий Александр Соболев рассказал, когда принял решение уйти из московского "Спартака".

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Переход нападающего сборной России Александра Соболева из "Спартака" в "Зенит" стал главным событием нынешнего трансферного окна в РПЛ. 30 августа футболист стал игроком команды из Санкт-Петербурга, подписав контракт на три года с возможностью продления еще на сезон.

Соболев признался, что решил уйти из московского клуба почти год назад - в октябре 2023-го.

"Впервые я сказал "Спартаку", что хочу уйти, в октябре того года. Это было на протяжении полугода: в октябре, потом на сборах в январе. Это не решение одного дня", - цитирует Соболева "Чемпионат".

В нынешнем сезоне футболист принял участие в одном матче за "Спартак", после чего был отстранен от основного состава. Сумма трансфера в "Зенит" составила 10 миллионов евро.