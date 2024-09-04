«Флуминенсе» переименует свой стадион в честь экс-игрока «Реала» Марсело

Бразильский «Флуминенсе» изменит название своего стадиона, он будет называться в честь бывшего защитника мадридского «Реала» и южноамериканского клуба Марсело. Об этом сообщает Marca.

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По информации источника, арена будет называться «Стадион Марсело Виейры». Переименование пройдёт в четверг, 5 сентября.

В заявлении клуба также указывается, что, помимо его семьи, на мероприятии по переименованию будут присутствовать молодежные команды «Флуминенсе» различных возрастов, в том числе женских.

Марсело был футболистом «Реала» с 2007 по 2022 год. В 546 матчах за команду защитник забил 38 голов и отдал 103 результативные передачи. Вместе с «Реалом» Марсело пять раз выигрывал Лигу чемпионов, шесть раз становился чемпионом Испании, дважды выигрывал Кубок Испании, пять раз завоёвывал Суперкубок Испании и три раза становился обладателем Суперкубка Европы. Ещё четыре раза бразилец вместе с «Реалом» становился клубным чемпионом мира. В общей сложности Марсело завоевал со «сливочными» 25 трофеев.

Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,3 млн.