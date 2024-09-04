Сборная России сообщила о полёте в Ханой, спародировав трансферные объявления «Зенита»

Пресс-служба сборной России сообщила о проходящем полёте национальной команды в столицу Вьетнама Ханой, где пройдут два товарищеских матча сентябрьского сбора 2024 года.

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«Спишь?»

«А мы летим в Ханой», — сообщил официальный телеграм-канал сборной России в двух отдельных постах, опубликованных с разницей в семь минут.

Фразу «Спишь?» летом 2024 года нередко применяет для анонса трансферных объявлений официальный телеграм-канал петербургского «Зенита».

Ранее, несколько часов назад, пресс-служба национальной команды публиковала фотографии футболистов при посадке в самолёт. Продолжительность перелёта от Москвы до Ханоя составляет около девяти часов.

5 сентября сборная России проведёт в Ханое товарищеский матч со сборной Вьетнама, 7 сентября там же состоится встреча подопечных Валерия Карпина с национальной командой Таиланда. Ранее в 2024 году сборная России сыграла с командой Сербии в Москве (4:0) и со сборной Беларуси в Минске (4:0).