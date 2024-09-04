В "Локомотиве" прокомментировали возможное возвращение Артема Дзюбы

Нападающий Артем Дзюба не вернется в московский футбольный клуб "Локомотив". Об этом ТАСС в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ) рассказал председатель совета директоров "Локомотива" Юрий Нагорных.

Дзюба покинул "Локомотив" в мае нынешнего года и до сих пор остается без команды.

"Я много раз говорил, что я Артему признателен, благодарен за то, что он в очень сложный период поддержал "Локомотив", - сказал Нагорных. - Но в футбольном плане мы с ним сотрудничество успешно завершили, в текущее трансферное окно он не вернется".

Дзюбе 36 лет, он является четырехкратным чемпионом России в составе петербургского "Зенита", дважды побеждал в кубке страны, четыре раза выигрывал Суперкубок России. В 2018 году вместе со сборной России нападающий дошел до четвертьфинала чемпионата мира. Дзюба является лучшим бомбардиром в истории чемпионатов России, на его счету 161 гол в 422 матчах. Также он делит с Александром Кержаковым первое место по забитым мячам за сборную России (30).

Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в 2024 году - "Дальний Восток - 2030. Объединим усилия, создавая возможности". Деловые мероприятия ВЭФ-2024 разделены на семь тематических блоков: "Новые контуры международного сотрудничества", "Технологии независимости", "Финансовая система ценностей", "Россия дальневосточная", "Люди, образование и патриотизм", "Транспорт и логистика: новые маршруты" и "Мастер-планы: от архитектуры к экономике". Организатор мероприятия - Фонд Росконгресс. ТАСС является генеральным информационным партнером форума.