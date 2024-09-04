Руководство «Локомотива» не против, если Галактионов будет совмещать работу в клубе и сборной России

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных в интервью «Матч ТВ» заявил, что не будут против, если главный тренер железнодорожников Михаил Галактионов будет совмещать работу в сборной России в случае приглашения в национальную команду.

Галактионов возглавляет «Локомотив» с 2022 года, ранее специалист работал с молодежной сборной России.

— В сборной России сейчас колоссальное количество игроков «Локомотива». Как думаете, в какой‑то момент может ли там оказаться Галактионов?

— Этот вопрос определяет Российский футбольный союз. Не хочу эти полномочия каким‑либо образом нарушать, даже делая некий прогноз. Со своей стороны мы обещали руководству РФС, что «Локомотив» будет помогать нашему футболу в подготовке российских игроков, что мы и делаем. Для РФС вполне неплохо, что у нас развивается очень толковый тренерский штаб, способный работать с этими талантливыми футболистами.

— Но вы без негатива смотрите, если Галактионов когда‑то будет совмещать должности в национальной команде и «Локомотиве»?

— Если будут такие предложения, будем рассматривать. Но таких предложений сейчас нет: в сборной есть Валерий Карпин, он недавно продлил контракт. Не вижу смысла вести подобные разговоры.

— Но в теории…

— Карпин совмещает? Совмещает. Тренерская профессия подразумевает постоянное нахождение в деле. И если ты освобожденный тренер сборной, то эта «чуйка», которая есть у работающего в ежедневном режиме клубного специалиста, в какой‑то момент может потеряться. Считаю, что в такой ситуации совмещение постов абсолютно оправданно, — сказал Нагорных в интервью «Матч ТВ».