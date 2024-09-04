Клуб из РПЛ сделал предложение по игроку «Ювентуса» , но получил отказ

Полузащитник «Ювентуса» Филип Костич находится в поисках нового клуба, так как туринцы не рассчитывают на него в текущем сезоне. Подписать футболиста попытался один из российских клубов, название которого не разглашается, информирует журналист Николо Скира.

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Согласно сведениям источника, сербский футболист отклонил предложение из России. Также он отказался от перехода в «Саутгемптон», «Франкфурт» и «Аль-Айн». Единственным претендентом на Костича остаётся турецкий «Галатасарай».

Напомним, 31-летний Филип Костич является игроком «Ювентуса» с августа 2022 года. В нынешнем сезоне Костич принял участие в 33 матчах во всех турнирах и записал на свой счёт четыре результативные передачи. Его действующее соглашение с клубом из Италии рассчитано до июня 2026 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость полузащитника в € 6,5 млн.