«Ювентус» полностью переродился. Мотта делает красоту после ужасов Аллегри

В Турине завёлся тактический хамелеон.

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В трёх стартовых турах Серии А «Ювентус» сыграл в трёх разных комплектах формы. «Комо» победили в классическом чёрно-белом, «Верону» — в гостевом бледно-жёлтом. А сухую ничью с «Ромой» оформили в стильном тёмно-синем комплекте с ретроэмблемой.

«Ювентус» становится хамелеоном. И меняет он не только цвет формы, но и свою игру. Иногда по несколько раз за матч. Приход Тьяго Мотты изначально очень сильно интриговал. А сейчас, по прошествии трёх туров, команда Мотты интригует ещё сильнее.

В матчах с «Комо», «Вероной» и «Ромой» туринцы не пропустили ни одного мяча. Подобные серии бывали и в прошлом сезоне при Максе Аллегри. Но нынешний «Юве» отличается от прошлосезонного тем, что вместе с этим играет в футбол! Играет интересно и местами очень зрелищно. Под руководством Аллегри «Ювентус», напротив, был убийцей футбола — как известный пропуск на стадионы. Квалифицированным, эффективным, но всё же убийцей.

Тьяго Мотта — один из главных идеологов гибридности в современном футболе. Когда учился на тренера, рассказывал о «схеме будущего» 2-7-2, где каждый игрок по необходимости должен быть готов сыграть на любой позиции. Сложно сказать, насколько близка к 2-7-2 была «Болонья» Мотты, но принцип гибридности там соблюдался неукоснительно. Благодаря ему появились разыгрывающий форвард Джошуа Зиркзее и Риккардо Калафьори, который из центра обороны выдвигался на позицию плеймейкера.

Номинально в «Ювентусе» Мотта использует те же 4-2-3-1, что и в «Болонье». Но своих Зиркзее и Калафьори в Турине нет. Это слишком уникальные игроки, трудно найти тех, кто повторит их гибкость и разнообразный функционал. Однако Мотта адаптивен. Его не пугает, что он не может полностью скопировать игру «Болоньи». Тьяго использует «болонский» базис, но корректирует детали, исходя из состава, имеющегося в «Юве».

Туринцы этим летом очень мощно поработали на трансферном рынке. Потрачено больше € 160 млн. Кажется, тёмные финансовые времена отступают. Спортивный директор «Юве» Кристиано Джунтоли оздоравливает бухгалтерию, и летом 2024-го туринцы получили возможность активно сработать «на вход».

Тён Копмейнерс, Дуглас Луис, Кефрен Тюрам, Хуан Кабаль, Нико Гонсалес, Франсишку Консейсау, Микеле Ди Грегорио и Пьер Калюлю — Мотта получил усиление, о каком, надо признать, Макс Аллегри не мог и мечтать. Впрочем, нельзя исключать, что даже с таким усилением Аллегри занимался бы не строительством футбола, а его разрушением. А Мотта строит. Кабаль уже твёрдо в основе на левом фланге обороны, Дуглас Луис осваивается в центре поля, Ди Грегорио заставляет забыть о Войцехе Щенсном и «насухо» играет в воротах.

Копмейнерс, Гонсалес и Консейсау пришли недавно и в матче с «Ромой» только дебютировали. Мотте ещё предстоит вписать их в игру. Но уже можно констатировать две вещи. Во-первых, применительно к «Ювентусу» можно забыть о понятии «основной состав». В трёх стартовых турах от свистка до свистка сыграли только три футболиста: вратарь Ди Грегорио, лидер обороны Бремер и юный талантливый креативщик Кенан Йылдыз. Мотта тасует состав и ищет наилучшие сочетания. И с появлением новых футболистов этот поиск, вероятно, станет ещё активнее.

Во-вторых, в «Ювентусе» Тьяго получает намного более разнообразный состав, чем в «Болонье». А значит, мы наверняка узнаем Мотту с новой стороны. Теперь у него есть возможность попробовать ещё больше тактических идей. Он сможет поднять свою и без того высокую планку футбольной гибкости ещё выше.

У Мотты очень много умных игроков. Много тех, кто умеет адаптироваться к новым амплуа. Как раз то, что нужно Тьяго. Самый яркий пример — Андреа Камбьязо. Сложно привязать его к конкретному ампула, потому что он может качественно сыграть на нескольких позициях. Против «Комо» Андреа действовал справа в обороне. Матч с «Ромой» начал правым атакующим полузащитником. В перерыве Мотта сделал замены, и Камбьязо стал левым защитником. И с фланга обороны он заходил в середину поля для розыгрыша мяча.

Кстати, новичков «Ювентус» получил не только извне. Юношеский проект «Юве» Next Gen (команда играет в третьем дивизионе — в Серии С) подкормил основу новой порцией талантов, и Мотта с ходу нашёл им применение. Крайний нападающий Самюэль Мбангула за три тура оформил 1+3. Фланговый защитник Николо Савона вышел на замену против «Комо», после чего дважды появился в старте и забил «Вероне». Стабильно играет и Николо Фаджоли — ещё один выпускник академии «Ювентуса». Он оклемался после скандала со ставками и теперь рубится за место на поле с Луисом, Копмейнерсом и другими партнёрами/конкурентами по центральной зоне.

«Ювентусу» и Мотте ещё работать и работать. Тьяго оправдывает ожидания в том смысле, что за его работой очень интересно наблюдать. Он как классный шоураннер: подцепил зрителей на сюжетный крючок — и теперь хочется узнать, что будет дальше. Но оправдает ли он ожидания по результату — вопрос. «Ювентус» не «Болонья». В Турине спрос намного выше. Особенно с учётом того, как клуб вложился в усиление состава под Мотту.

Победы над «Комо» и «Вероной» хороши, но ни в коем случае не нужно их переоценивать. «Ювентус» в этих матчах оставил приятное впечатление, однако, как только встретился с «Ромой», которая гораздо ближе к нему по классу, тут же случились тоскливые 0:0. Мотта перебирал идеи, выпустил «на свежего» сразу трёх новичков. Однако «Юве» так и не сумел добиться хоть сколько-нибудь ощутимого преимущества.

Впрочем, на «Ювентус» можно и даже хочется смотреть! Это уже победа Мотты. Маленькая, ничего не гарантирующая в дальнейшем, но победа.