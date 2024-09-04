В «Локомотиве» оценили старт сезона-2024/2025

Председатель совета директоров московского «Локомотива» Юрий Нагорных высказался о старте сезона-2024/2025.

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«Рано говорить о каком бы то ни было успехе: сыграно всего семь туров и три матча в Кубке. Важно другое: то, что клуб следует избранной стратегии и добивается благодаря этому результата. Мы наблюдаем за нашими молодыми игроками, но они же не из небытия появились. Многие специалисты их ведут на протяжении десятилетий, тот же Леша Батраков с шести лет в системе клуба. Наши специалисты понимают, что этот талантливый молодой футболист раскроется, если с ним работать должным образом и давать ему игровую практику», — приводит слова Нагорных «Матч ТВ».

«Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда Михаила Галактионова набрала 15 очков за семь матчей. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет санкт-петербургский «Зенит», у которого 17 очков.