В ЦСКА рассказали о планирующихся трансферах

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал о том, планируются ли подписания новых игроков до закрытия трансферного окна в Российской премьер-лиге (РПЛ). Его слова приводит Sport24.

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«Работа будет вестись до конца, но никакой конкретики пока нету. Мы ищем игроков на несколько позиций, но есть сложности: возможности клуба, нежелание игроков ехать в Россию по известным причинам», — заявил Бабаев.

31 августа ЦСКА обыграл подмосковные «Химки» со счетом 2:0. Голы в этой встрече забили Тамерлан Мусаев на 38-й минуте и Мойзес на 63-й минуте. Армейцы на домашнем стадионе «ВЭБ Арена» сыграют против «Зенита» в восьмом туре РПЛ 14 сентября.

ЦСКА летом сменил главного тренера, отправив в отставку Владимира Федотова и наняв вместо него серба Марко Николича, ранее работавшего в России с «Локомотивом». Под руководством нового наставника армейцы набрали 13 очков в семи стартовых турах и занимают пятое место в Российской премьер-лиге.