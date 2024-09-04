В «Локомотиве» не исключили новые трансферы

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных в интервью «Матч ТВ» заявил, что трансферная кампания клуба еще не завершена и могут быть приобретения в линию защиты.

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В межсезонье команду покинули Артем Дзюба, Максим Глушенков, Антон Миранчук, Рифат Жемалетдинов, Станислав Магкеев, Даниил Худяков. Состав пополнили нападающий Дмитрий Воробьев, полузащитник Артем Тимофеев, из аренды вернулся форвард Тимур Сулейманов.

— Вы, как глава совета директоров, трансферной кампанией довольны?

— Могу сказать, что она еще не завершена, у нас еще есть несколько дней. Могут быть приобретения. Нам еще нужно укрепить защитную линию. При том, что и Морозов, и Погостнов у нас в последнее время добились существенного прогресса, став в «Локомотиве» одними из сильнейших российских игроков своего амплуа. Но хотел бы трансферную кампанию оценить тогда, когда она будет полностью завершена.

— Но можно ли говорить о том, что вы заработали за это лето? Учитывая продажи плюс отложенные переводы за трансферы в предыдущие окна.

— Мы подходим сбалансировано к теме продаж и приобретений, как я вам уже говорил в предыдущем интервью. Болельщики на встрече пытались нам предъявить претензию, что «Локомотив» мало приобретает. Я в очередной раз ответил, что клуб пытается развиваться по правилам футбольного менеджмента, а нас снова пытаются втянуть в поле неких финансовых авантюр. Повторю еще раз: мы придерживаемся правила, что новые трансферы клуб может себе позволить, исходя из полученных средств с исходящих трансферов, — сказал Нагорных «Матч ТВ».