Сергеев перейдет из «Зенита» в «Крылья Советов» за 2 миллиона евро

По информации «Спорт День за Днем», форвард «Зенита» Иван Сергеев находится в Самаре, где сегодня, 4 сентября, пройдет медосмотр и подпишет трехлетний контракт с «Крыльями Советов» по системе «2+1». Сумма трансфера составит 2 млн евро без учета бонусов. В январе 2022 года Сергеев перешел в «Зенит» из «Крыльев Советов» за 2,15 млн евро (информация Transfermarkt).

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Как стало известно нашему изданию, переход 29-летнего нападающего был организован под главного тренера самарской команды Игоря Осинькина. Он не покинет свой пост после домашнего поражения от «Динамо» из Махачкалы в 7-м туре РПЛ.

Сергеев возвращается в Самару, отыграв в Петербурге больше двух лет и забив 30 мячей в 92 матчах. С «Зенитом» он трижды стал чемпионом России, обладателем Суперкубка, а также единожды выиграл Кубок России.