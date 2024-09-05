Генсек РФС объяснил, почему в соперники сборной России выбрали Вьетнам и Таиланд

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов объяснил, почему в качестве соперников сборной России в сентябре были выбраны национальные команды Вьетнама и Таиланда.

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«Вы же понимаете, почему в сентябре у нас Вьетнам и Таиланд — выбор ограничен. Осенью Европа начинает играть в Лиге наций и квалификации ЧМ-2026, Азия, Африка и Латинская Америка уже проводят отбор на чемпионат мира. Получается, что потенциальными соперниками для товарищеских матчей остаются только 28 команд, которые выпали в Азии", — приводит слова Максима Митрофанова интернет-портал «РБ Спорт».

Напомним, с Вьетнамом российская команда встретится уже сегодня, 5 сентября. Начало матча — в 16:00 мск. Встреча с Таиландом пройдёт 7 сентября.