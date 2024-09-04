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Назван футбольный клуб с самым дорогим составом в мире

Лондонский «Челси» стал футбольным клубом с самым дорогим составом в мире. Данные назвал CIES Football Observatory.

Назван футбольный клуб с самым дорогим составом в мире
© globallookpress.com

Суммарная стоимость игроков команды — 1,28 миллиарда евро. На второй строчке «Манчестер Юнайтед» (1,04 миллиарда евро), третья позиция у еще одного клуба из Англии — «Манчестер Сити» (1,017 миллиарда евро)

В топ-5 клубов вошли также еще две команды из Английской премьер-лиги (АПЛ) — «Арсенал» (798 миллионов, 4-е место) и «Тоттенхэм» (787 миллионов, 5-е место). Первым не из британских клубов в рейтинге оказался французский «Пари Сен-Жермен». Парижане на шестой позиции, суммарная стоимость состава — 772 миллиона евро.

В июне были названы самые дорогие российские футболисты. По данным портала Transfermarkt, наибольшая стоимость у Александра Головина из «Монако» — 30 миллионов евро. Вслед за ним расположился голкипер ПСЖ Матвей Сафонов. Его цена 20 миллионов евро. Замкнул тройку лидеров представляющий испанский «Реал Сосьедад» Арсен Захарян, который стоит 18 миллионов евро.

Футбол
Арсен Захарян
Матвей Сафонов
Александр Головин
Манчестер Юнайтед