Смородская оценила влисение Карпина сборную России

Бывший президент клуба «Локомотив» Ольга Смородская выразила свое мнение о ближайших товарищеских матчах сборной России. 5 и 7 сентября команда Валерия Карпина проведет игры в Ханое (Вьетнам) против сборных Вьетнама и Таиланда.

© Спорт день за днем

«Карпин — харизматичный тренер, он повышает интерес к сборной. Карпин хорошо справляется с работой в сборной, несмотря на не самый простой период в жизни национальной команды», – приводит слова Смородской «РБ Спорт».

Она также указала, что соперники сборной в сентябре не являются сильными, но, по ее мнению, лучше играть, чем оставаться бездельниками.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приостановили участие российский сборных и клубов в международных соревнованиях на неопределенный срок.

В текущем году россияне провели встречи с командами Сербии и Белоруссии, в которых уверенно одержали победы со счетом 4:0.