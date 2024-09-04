Гендиректор ЦСКА прокомментировал трансферные цели

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал, что армейцы продолжают работу на трансферном рынке, но у него нет уверенности в появлении новых игроков.

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— Трансферное окно подходит к концу. ЦСКА закончил работу на рынке?

— Работа будет вестись до закрытия окна, но никакой конкретики пока сказать не могу.

— Уверенности, что ещё будут трансферы у ЦСКА до конца трансферного окна, у вас нет?

— Уверенности нет, не хочется никого обнадёживать, — приводит слова Бабаева Sport24.

Напомним, минувшим летом состав ЦСКА пополнили защитник Данил Круговой и нападающий Артём Шуманский. Покинул армейцев форвард Фёдор Чалов, который присоединился к греческому ПАОКу. После семи туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 13 очков. В следующем матче внутреннего первенства команда Марко Николича сыграет с «Зенитом» на домашней арене. Игра состоится 14 сентября и начнётся в 16:30 по московскому времени.