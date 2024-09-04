Бывший футболист объяснил, в чем разница между российскими игроками и легионерами

Знаменитый в прошлом отечественный футболист Максим Деменко, во время профессиональной карьеры выступавший за санкт-петербургский «Зенит», московский «Спартак» и «Краснодар», в комментарии для «Газеты.Ru» рассказал о том, почему клубам РПЛ необходимо сейчас делать ставку на молодых российских игроков, а не на легионеров.

«Считаю, будущее в РПЛ в основном за российскими футболистами, а не европейскими. Потому что европейские приезжают, какое-то время показывают уровень, но потом успокаиваются. А российские игроки сейчас стараются демонстрировать и показывать все мастерство. Сейчас нет еврокубков – когда еще брать и давать раскрываться молодым российским футболистам?» — уверен Деменко.

Российские клубы и сборная отстранены от международных футбольных соревнований с марта 2022 года после начала специальной военной операции. В данный момент не существует срока возвращения в международный футбол, а отправной точкой к нему, по заявлениям руководителей международных федераций, должно стать окончание боевых действий на Украине.