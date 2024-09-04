Александр Соболев рассказал о волнении перед первой тренировкой в «Зените»

Новичок «Зенита» Александр Соболев рассказал о волнении перед первой тренировкой в составе сине-бело-голубых. Футболист признался, что волнуется.

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— Была новость, что из футболистов «Зенита» не все с восторгом восприняли ваш переход. Волнуетесь ли перед вечерней тренировкой?