В «Локомотиве» объяснили, как пример Батракова вдохновляет юных футболистов

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных в интервью «Матч ТВ» заявил, что успешный переход полузащитника Алексея Батракова из молодежного футбола в РПЛ должен быть примером для подрастающего поколения игроков по всей России.

© Матч ТВ

19‑летний Батраков — воспитанник «Локомотива. В текущем розыгрыше РПЛ футболист провел семь матчей, забил три гола и сделал пять результативных передач. Футболист вошел в окончательный состав сборной России на товарищеские матчи против Вьетнама (5 сентября) и Таиланда (7 сентября). Для Батракова это первый вызов в национальную команду.

— То внимание, которое мы оказываем Батракову, не испортит парня? Сейчас каждый второй его называет новой звездой.

— Он очень устойчивый к похвале молодой человек. Думаю, что повышенное внимание, которое есть сейчас, безусловно, является большой нагрузкой для Алексея. Но он с этим справится. Батраков очень любит футбол, очень любит «Локомотив». Думаю, что эти «медные трубы» не повлияют на него с негативной точки зрения.

Вообще, то, что делает «Локомотив» сегодня, открывает очень большие перспективы для пацанов, которые занимаются у нас в стране футболом. Потому что заниматься и понимать, что ты, скорее всего, не попадешь никогда в команду РПЛ, — это одно. А когда ты видишь такие примеры, как Батраков, когда ты в один день играешь в молодежном футболе, а на следующий — забиваешь в РПЛ, это многих должно вдохновить в разных уголках нашей страны, — сказал Нагорных «Матч ТВ».