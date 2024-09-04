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Бывший футболист сборной Франции заявил, что Мбаппе в последнее время играет посредственно

Бывший футболист сборной Франции Кристоф Дюгарри заявил, что нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе в последние несколько месяцев играет посредственно.

Экс-футболист сборной Франции обвинил Мбаппе в посредственной игре
© Матч ТВ

Мбаппе в межсезонье перешел из французского «ПСЖ» в «Реал». В пяти официальных матчах за мадридскую команду форвард забил три мяча.

— Мбаппе, несмотря на хорошую статистику, уже несколько месяцев играет посредственно — за сборную Франции, «Пари Сен‑Жермен», «Реал». Он должен совершенствоваться в своей роли нападающего — в силовых единоборствах, в ударах головой и технике. Он все меньше и меньше делает разницу, и это должно заставить его задуматься. Ему нужно прогрессировать. Мы также видим техническую ограниченность Мбаппе. Мы знаем, что он не входит в топ‑10 самых техничных игроков. И сегодня его ограниченность очевидна, когда рядом с ним находится такой игрок, как Винисиус, — цитирует Дюгарри Mundo Deportivo.