Экс-футболист сборной Франции обвинил Мбаппе в посредственной игре

Бывший футболист сборной Франции Кристоф Дюгарри заявил, что нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе в последние несколько месяцев играет посредственно.

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Мбаппе в межсезонье перешел из французского «ПСЖ» в «Реал». В пяти официальных матчах за мадридскую команду форвард забил три мяча.