Воспитанник ЦСКА Ле объяснил, почему уехал из России во Вьетнам

Воспитанник московского ПФК ЦСКА Виктор Ле, ныне выступающий за вьетнамский клуб «Хатинь», объяснил, почему решил перебраться из России в чемпионат Вьетнама. По словам футболиста, он хотел получать больше игровой практики, поэтому и перебрался в экзотический чемпионат.

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