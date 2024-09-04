Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о предстоящем матче России с Вьетнамом. Товарищеская встреча состоится в четверг, 5 сентября. Игра пройдёт во вьетнамском Ханое на национальном стадионе «Ми Динь». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:00 по московскому времени.

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